親吻15歲女兒臉頰 父被控強制猥褻

2019-01-07 11:48

［記者鄭淑婷／桃園報導］一名住在新竹縣的男子，去年5月間帶15歲女兒到桃園看飛機，之後入住桃園大園一間摩鐵，事後被女兒控告強吻嘴巴、摸下體，男子喊冤說，女兒小時候跟他很親，他偶爾會親女兒的臉頰，當天只是睡前親了她臉頰一下，除此之外絕無其他踰矩行為，不解女兒為何反應這麼大、不開心，桃園地檢署檢察官認為，全案只有少女的單一指控，摩鐵人員也未聽聞有任何爭執或吵鬧聲，而男子坦承未經女兒同意親吻臉頰，亦可能是基於父女親情間的舉動，難認有強制猥褻的犯意，偵結予以不起訴處分。

男子在偵查庭中解釋，去年5月26日帶女兒北上桃園，原本是要找朋友打牌，打完牌準備就近上工，後來沒有去打牌，又覺得近來與女兒關係不好，就帶女兒去看飛機，直到深夜11點，就入住大園一間摩鐵，隔天直接到蘆竹上工，怎知睡前親吻女兒臉頰，演變成被控強制猥褻。

男子說，他只是親了女兒臉頰一下，平時偶爾也會做這個動作，不知當天女兒為何反應這麼大、不開心，還要求他出去外面睡，兩人僵持10幾分鐘，他就提議乾脆回家，男子也坦承，擔心別人知道他帶女兒去摩鐵，會有不好的聯想，回程時曾要求女兒不要把這件事講出去。

男子說，女兒小時候跟他真的很親，但上了國一後兩人關係變得緊張，但他對女兒的舉動就跟對其他小孩一樣，單純出於關愛而已，絕對沒有強吻嘴巴、摸下體的行為。

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