彰縣今才宣布嚴懲重罰未煮廚餘餵豬 挨轟慢半拍

2019-01-07 11:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕嚴懲重罰達嚇阻之效！非洲豬瘟讓全台各縣市啟動防疫作為，中央政策以補助為主，全台養豬第3大的彰化縣，顧慮廚餘去化無法馬上禁止廚餘養豬，只好加強查緝以約束業者落實自主管理，嚴格要求廚餘養豬業者，每1小時要用90度C高溫蒸煮廚餘，並記錄蒸煮時間，縣府聯合稽查小組將不定期抽查，被查獲違規者，依照次數開罰，每次罰鍰最高300萬元。

中國非洲豬瘟疫情失控，台灣防疫上緊發條，早在上週，多個縣市已陸續採取積極性防疫作為，彰化縣政府防疫慢半拍，直到今天才由農業處、動防所和環保局共同召開記者會，說明縣府加強查緝約束業者貫徹登記制的具體防疫作為。

農業處長陳炳森表示，聯合稽查小組由農業處、環保局、動防所、鄉鎮市公所的成員組成，現行法規無法強制業者不能用廚餘養豬，彰化提出嚴懲重罰防堵疫情入侵，要求廚餘養豬業者，廚餘要每小時經過高溫蒸煮後才能用來餵豬，蒸煮要登記時間，聯合稽查小組會不定期突擊抽查，從業者記錄蒸煮時間查核有無違規，經查出未蒸煮或蒸煮不落實，依照廢棄物清理法（廢清法）開罰。

陳炳森指出，廢清法裁罰基準分一般垃圾和事業廢棄物，由廚餘供應管道判斷，來自家庭視為一般垃圾，可罰1200元到6000元，來自餐廳、醫院等事業單位納入事業廢棄物，最高裁罰300萬元。

彰化縣92場廚餘養豬場，飼養頭數約5萬4000頭，佔全縣75萬頭數的7.2%，目前傳染途徑，廚餘養豬因廚餘的關係為感染高風險因子，雲林縣第一時間已全面禁止使用廚餘餵豬，高雄市跟進，彰化縣尚無廚餘堆肥場，縣府不敢貿然禁用廚餘，擔心衍生廚餘去化的另一個大問題。

環保局副局長林孟弘表示，全縣每日廚餘量約54公噸，禁用廚餘餵豬後，沒人要的廚餘只能瀝乾水份和油汁後送焚化爐處理，溪州焚化爐每日處理容量900公噸，目前日處理量約850噸，短時間要消化逐漸多出來的廚餘還行，長期勢必壓縮集合式住宅等事業廢棄物。

林孟弘指出，要根本解決廚餘去化，興蓋廚餘堆肥場，讓讓廚餘變成有機堆肥，回歸大地，地都找好了，各在北彰的彰化市和南彰的田尾鄉，環保局擬向中央爭取工程經費補助。

到今天為止，聯合稽查小組稽核廚餘養豬場，結果抓到1件違規案件，該業者欠缺蒸煮設備，廚餘來自家戶，依廢棄物清理法對業者開罰1200元。

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