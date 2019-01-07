迷姦誰？他持強姦丸被逮正著誆稱處方箋藥品

2019-01-07 11:39

〔記者許國楨／台中報導〕李姓毒蟲騎車攜毒外出遇警盤查，當場被查獲安毒及俗稱約會強姦藥丸的FM2懷疑他意圖不軌，未料他竟辯稱，FM2是因最近工作壓力大睡不著請醫院開的藥品，沒想到都還不知效果如何就被警方查獲，只是他根本提不出醫院的處方箋來證明清白，這番說詞讓警方不禁感到啼笑皆非。

台中市警局保安大隊第二中隊日前巡邏途中發現35歲的李姓機車騎士東張西望、形跡可疑直覺有異攔查，見李男面對再平常不過的盤查神色竟極為慌張，手腳不停顫抖，經電腦查詢又查出他是毒品管人口讓員警有所警覺，懷疑李男藏有違禁品，果然在其隨身包包內找到一包FM2。

警方看到許久未見俗稱約會強姦藥丸的FM2也是一愣懷疑他意圖不軌，未料李男辯稱，因為最近工作壓力大睡眠品質極差，才會到醫院就診由院方開出FM2藥品，希望藉此換得一夜好眠，沒想到都還不知效果如何就被警方查獲；只是他壓根提不出醫院的箋來證明清白。

當員警隨後又在包包內查獲6包不明藥物（重8.42公克），經以毒品檢測試劑初篩，呈現安非他命成分陽性反應，李男當場啞口無言，坦承安毒品是自己買來準備吸食用，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查用途及來源，同時提醒民眾，現今不少新興毒品，常被心懷不軌的惡徒使用於迷昏女性後加以性侵害，不得不慎。

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