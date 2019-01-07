病父喝茫拿鋁棒逼近 兒壓制過猛釀父身亡被訴

2019-01-07 11:06

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市楊梅區去年7月間發生一起人倫悲劇，21歲梁姓男子不滿爸爸酒後大鬧、持鋁棒逼近他，在壓制過程因出手過重，導致長期酗酒身體狀況不佳、罹患肝硬化等疾病的爸爸死亡，梁男坦承與爸爸有爭執，也知道爸爸身體狀況不佳，桃園地檢署檢察官偵結依過失致死罪嫌起訴梁男。

梁男因爸爸長期酗酒，對爸爸頗有怨懟，同住一個屋簷下的兩人，素來相處不睦，去年7月20日晚間7點多，梁父又因酒後在房內不停製造噪音，梁男為此與爸爸起了爭執，就在梁父持鋁棒朝他逼近時，梁男憤而出手將爸爸推倒，見爸爸想起身時又用手抓住爸爸脖子，直接往牆壁上推，力道之大兩人都雙雙倒地，但梁男仍持續將爸爸壓制在地。

直到衝突結束後，梁父感覺到腹部劇痛，仍堅持要出門的他，走沒幾步就倒臥在附近水圳旁；此時，梁父女兒接到梁男電話，欲趕回家中了解狀況，赫見爸爸倒臥在水圳的身影，當下梁父氣若游絲喊著：「腰、腹很痛！」緊急被送往醫院急救，仍因膽囊撕裂及原有潛在性肝硬化、酒精中毒等原因，造成出血性及中毒性休克死亡。

案發後梁男被警方依家暴傷害直系尊親屬致死罪嫌送辦，法醫鑑定報告書研判，梁父死因是與人互毆；檢方則認為，梁父因長期酗酒、有肝硬化毛病，事發時他體內酒精血液濃度已達酒精中毒程度，也無積極證據可證明，梁男與梁父的爭執，與梁父死亡有直接因果關係。

不過，梁男明知梁父因長期酗酒身體狀況不佳，罹患有肝硬化等疾病，凝血機能異常較一般人易出血，卻與爸爸出現激烈爭執，檢方偵結改依過失致死罪嫌將他起訴。

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