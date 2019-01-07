分手後不滿被嗆「渣男」 約談判慘遭對方圍毆砍傷

2019-01-07 10:58

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區18歲蔡姓男子，日前與18歲鄭姓女友分手後，鄭女友人不斷在網路臉書放話怒嗆蔡男是「渣男」，蔡男不甘遭辱，昨日深夜與對方相約在三重元信一街談判，未料雙方一言不和大打出手，蔡男等4人不敵對方9人圍毆，其中蔡男腹部遭刺傷，17歲葉姓友人頭部也遭毆打，所幸皆無生命危險，警方今日凌晨陸續帶回17歲林姓主嫌在內等7人。

三重分局表示，昨日深夜11時許接獲民眾報案，指稱轄區元信一街、元信二街口有民眾鬥毆，警方快打部隊火速趕抵現場，發現行兇一行人已逃離現場，僅剩下受傷的蔡男、葉男等4人，經查蔡男腹部有道6公分刀傷、葉男則是頭部2公分撕裂傷，隨後將他們送醫治療。

蔡男事後向警方供稱，日前與女友分手後，對方友人一直在臉書嗆他是「渣男」，他不甘遭羞辱，邀約鄭女談判，未料到場後發現對方人數更多，結果又爆發口角衝突，4人才慘遭對方圍毆，警方根據監視器追查，今日凌晨循線逮捕7名涉案人。

偵訊時林姓少年供稱為了幫朋友出氣，才會持摺疊刀攻擊，另名孫姓少年也坦承持鐵條行兇，其餘5人則是徒手毆打，警方訊後分別依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送法辦。

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