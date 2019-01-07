姦情曝光還被發現鹹濕簡訊 人夫辯稱：在夢遊時傳的

2019-01-07 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕台中市1名已婚吳姓男子在3年前與已婚葉姓女子發生婚外情，遭到葉夫提告，並求償精神慰撫金150萬元，吳男辯稱並沒有和對方發生性行為，而兩人所傳的鹹濕對話內容，都是他在「夢遊」狀態下傳的。

根據《中國時報》報導，吳男應訊時辯稱，平常他會服用藥物，服藥後會產生幻覺與夢遊副作用，所以才會傳送曖昧簡訊給對方，和葉女的關係僅比一般同事好一些，不知為何葉夫要說兩人通姦。不過葉女隨即打臉吳男，坦承她與吳男從2015年1月到2016年5月間曾多次發生性行為，直到吳妻傳兩人照片給她的丈夫，婚外情才因此曝光。

葉女更強調，她在2016年8月要跟吳男分手時，吳男傳訊息給她，寫下「我不甘心」、「妳也不是真心愛我，只是在利用我」等字句，證實兩人曾經交往。針對吳男說法，法官認為吳男傳訊息時顯然並非意識不清狀態，且姦情曝光後葉女想斷絕往來，吳男還多次傳訊息想挽回，因此採信葉女證詞，判吳男必須賠償30萬元。

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