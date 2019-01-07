漁船漏電害死船員 船主涉業務過失致死被起訴

2019-01-07 10:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黎姓船員在2017年8月3日在海上吃飯時，慘遭電擊身亡，警方調查後發現，是該船冷凍庫風扇故障，導致電線短路，加上漁船內較為潮濕，死者又剛好碰到金屬物品，才會身亡。基隆地檢署檢察官認為，蔡姓船主為維持船舶設備完善，才會造成事故，近日偵結依業務過失致死罪將船主起訴。

檢警調查，黎姓船員案發當天在搭著漁船在彭佳嶼北北東方17至18海浬處，正準備吃飯，一個屁股坐在煮飯用的金屬大鍋上，一手扶著一旁的金屬欄杆，而海上潮濕，降低人體皮膚電阻，碰巧冷凍櫃風扇故障電線短路，多種巧合下，導致黎男被電擊，引起心臟竇房結及房室結出血，經送醫搶救後不治身亡。

黃姓船長向檢察官表示，案發當時有聽到黎男唉了一聲，就跑到甲板看，結果看到他跌落鍋爐旁邊的縫隙，後方的外籍船員用手比著鍋爐有電的動作。

另一名王姓船員則向檢察官指稱，當時將聽把黎男拉出來的船員說，身體麻麻好想有電一樣。

檢察官認為，蔡男為實際船主，應負責船上設施維護保養，但卻未依規定修繕設備導致黎男遭電擊身亡，已涉犯業務過失致死罪，依法將他起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/