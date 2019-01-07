阿嬤仆街警民好緊張 這組密碼成回家關鍵

2019-01-07 10:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一位高齡阿嬤外出散步仆街受傷動彈不得，警方巡經見狀立即通報救護車等待前來期間，員警輕聲呼喚阿嬤試圖了解家人連絡方式，但只聽到她口中念念有詞不斷重複唸著一串數字，除員警聽的一頭霧水圍觀民眾也幫忙解讀，終於有熱心店家聽出「是家裡電話啦!」，警方趕緊聯絡家屬到醫院照護阿嬤，虛驚一場。

台中市第二分局文正所巡佐劉宏志、警員余苓茹上週五下午巡經北區篤行路時，發現已高齡8旬的張姓阿嬤趴在冰冷的人行道上一動也不動，余員見狀後立即將巡邏車停靠路邊並與劉員上前查看，發現阿嬤應該是跌倒受傷立即通報救護車前來救護送醫。

阿嬤向余員表示手被壓著好痛想翻身坐起來，但余員擔心阿嬤已年邁，怕跌倒時造成骨折不敢大意隨意亂動，只能耐心的請阿嬤稍等救護人員並詢問家屬聯絡方式，原來阿嬤獨自外出散步時不慎跌倒，因為趴在地上爬不起來無力自救，幸好遇到巡邏員警。

阿嬤想請余員幫忙聯絡家屬，但口中念念有詞卻模糊不清，員警低頭靠近仔細聆聽，阿嬤不斷重複唸著一串數字，連熱心圍觀民眾都幫忙解讀，但聽下來疑似「****0865」一串數字還是一頭霧水，好在附近圍觀的雜貨店老闆猜到她在說的是家中電話號碼，警方立即幫阿嬤聯絡家屬。

此時救護車迅速抵達，余員協助將阿嬤抬上擔架送醫，幸好阿嬤只有手臂扭傷 ，返所後余員擔心阿嬤後續情形，再度撥打電話給家屬確認已到醫院探訪照護，這才落下心中大石。

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