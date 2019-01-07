花坊、司機有錢賺什麼事都幹！吃上官司

2019-01-07 10:47

［記者楊政郡／台中報導］南投縣張男與台中市林某有土地糾紛，訴訟又輸，竟懷恨在心，跑到林某的律師事務所叫囂，嗆聲要讓林斷手斷腳，某花坊徐老闆送喪葬花籃，還兩度針對林某寫上「謀利害人」、「與小三謀利害人」等觸霉頭，又有楊姓計程車司機去巷口灑冥紙，冥紙上有林某姓名，檢察官認為徐老闆的花籃不但觸犯恐嚇危安還多一條加重毀謗，而張男、楊姓司機則是恐嚇危安罪，3人一併起訴。

起訴書指出，張男的父親在南投縣有建物涉嫌侵占到林某土地，而遭林某提起拆屋還地訴訟，且經法院判決林某勝訴，且接到林某的委託律師寄來存證信函，張某為了出氣，去年2月初跑到林某委託的律師事務所，嗆聲要讓林斷手斷腳，律師如實轉告當時人。

而台中市松竹路某花坊徐姓老闆受託，送一個喪葬用花籃，寫上林某姓名、「謀利害人」，受害人敬上等字，酬勞3000元，同年2月15日凌晨送到林某住處巷口擺放。

而同年3月2日凌晨再來一個花籃，寫上「林某姓名與小三謀利害人」，天公敬上等字，酬勞也是3000元。徐老闆辯稱他太忙沒注意字句寫什麼！兩次送花籃行為有恐嚇危安及加重誹謗。

而第二次花籃要送來之前，還有楊姓計程車司機，先到林某住處巷口灑冥紙，冥紙上都寫有林某姓名，楊姓司機供稱，是一男子拿1000元及這些冥紙，要他去灑冥紙，他想有錢賺就不在意是何事了。

而徐姓老闆與楊姓司機不說出委託人是誰，其明知是在恐嚇別人，卻為了錢就執行，與委託人則是共犯關係，如果不處罰將來這種行為花錢就可了事，社會善良風俗、秩序將蕩然無存。

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