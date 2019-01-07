醉客開車門嘔吐後竟滑出趴睡！ 嚇壞小黃運將報警

2019-01-07 10:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕酒量差就別貪杯，不然會很難看！

酒量不佳的郭姓男子清晨路倒主幹道，所幸來往車輛不多，又幸運被熱心計程車司機所載，郭男酒醉要求下車嘔吐，結果不勝酒力，推開車門吐完，竟倒出車外趴地昏睡，任憑運將怎麼叫都不醒，只好求助新興警方。

員警趕到救援，循線聯絡上郭男的友人協助，只見郭男的朋友熟練地將他抬到路邊，然後熟練的抬上車，原來他們是郭男的大學同學，而且不只一次協助『救援』，員警聽聞後也無言以對，目送見他們離去。

中正三所今指出該運將報案求助，指在苓雅區仁義街附近酒吧搭載郭姓酒客，他一上車只說要去鼎山路便不勝酒力而昏睡，司機只好開往鼎山路的方向，但行駛至民族、七賢路口時，他突然自行開啟車門嘔吐，司機緊急煞車慢慢將車滑行至分隔島前，還好緊急煞車時沒有造成來車追撞。

郭男嘔吐完後身體緩緩的從副駕駛座滑落於斑馬線上，直接橫躺在大馬路上，任憑司機大聲呼喚也叫不醒，期間又陸續的嘔吐，全身沾滿了嘔吐穢物。

員警莊坤翰、池明隆立即前往現場，驚見一名男子居然躺在大路口上，焦急的計程車司機不知所措，警方協助找酒客同桌友人，協助找到郭男回家的路，新興分局呼籲民眾喝酒要量力而為，不要因一時的貪杯而造成無法挽回的憾事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/