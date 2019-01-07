留言要炸死小英 韓粉到案道歉「僅隨網友起舞」

2019-01-07 09:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕61歲陳姓大樓管理員在高雄市長韓國瑜粉絲網軍後援會臉書粉絲專頁，留言「一顆炸蛋對準總統府炸死蔡王八蛋！」涉犯恐嚇公眾罪，昨晚10點20分接到檢警傳喚通知，到案說明表示只是附和網友起舞，沒有要真炸總統府，檢警今晨訊後告誡，令他返回旗津住居所即可，全案依恐嚇公衆罪嫌函送。

鼓山分局今指出，有民眾在韓國瑜市長粉絲專頁留言「要用炸蛋對準總統府炸死菜總統」案，經查留言的陳姓男子居住在旗津區，偵查隊接獲通報後立即派員前往其住居所查訪，並傳喚到案説明，經查陳男今年61歲，無刑案資料。

陳姓涉嫌人坦承在韓國瑜市長臉書粉絲專頁留言「要用炸蛋對準總統府炸死菜總統」等語，但表示並沒有真正要炸總統府的意圖，只是跟隨其他留言起舞，不知道因此觸法，深感抱歉。

他表示是在粉絲專頁看到有人PO文「讓小英連任，不如去投靠大陸，等大陸收拾小英，再回來台灣」，因此在底下留言「一顆炸蛋對準總統府炸死蔡王八蛋！」警方請示高雄地檢署謝昀哲檢察官後指示，該嫌非現行犯，經告誡後，令其返回住居所即可，全案依恐嚇公衆罪嫌函送。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/