女童盲腸炎住院遭大叔玷汙 病床上閉眼握拳隱忍

2019-01-06 23:56

〔記者吳政峰／台北報導〕12歲女童小婕（化名）與母親同居人的郭姓弟弟是忘年之交，經常一同出遊，未料郭男竟吃定她懵懂無知，多次性侵，其中一次更趁著她患盲腸炎住院時染指，小婕全程閉眼緊握拳頭，隱忍到結束才向媽媽訴苦，高等法院依妨害性自主罪判郭男6年徒刑，最高法院日前維持見解，全案確定。

2015年間，郭男到哥哥住處借住，因而認識當年12歲的小婕，常對她噓寒問暖，關心呵護，暖大叔形象讓未經世事的小婕頗有好感，兩人越走越近，出遊還會勾手，未料，郭男內心疑有戀童傾向，覬覦著小婕的身體。

同年12月，郭男兩度趁小婕起床盥洗完畢，在房間將她推倒在地，予以性侵，小婕感到害怕不舒服，卻不敢呼救，只好皺著眉頭了事；兩個星期後，兩人一起去新北耶誕城跨年，返家後，郭男直接把她抓坐在大腿上指侵，小婕嚇到跑回房間，郭男尾隨其後，三度性侵得逞。

完事沒多久，小婕得了盲腸炎，住進台大兒童醫院診療，郭男主動請纓擔任照護，實則心懷不軌，晚間11時許，病房燈光昏暗之際，郭男不顧小婕身體不適，在她和母親講完電話後，竟問「要不要做？」小婕拒絕，但郭男無視她的不願意，以一句「沒關係」硬上。

病床空間狹小，郭男為求舒適，把病懨懨的小婕翻側身，強脫褲子性侵，害她覺得遭到屈辱，只好閉眼握拳吞忍，10分鐘後，小婕母親覺得郭男照顧到太晚，懷疑兩人不單純，電聯小婕質問，她趕緊向媽媽說「我被叔叔碰了」，全案爆發。

經過調查，郭男在3個星期內共玷汙小婕4次，每次性侵前均有舔舐她下體的癖好，惟小婕並未強力抵抗，事後還是跟他交往，且和輔導老師提到郭男時，不時露出愉悅表情，高院因而認定郭觸犯的是與未滿14歲之人性交罪，而非強制性交，判刑6年。

全案到了最高院，合議庭認為郭男未通過測謊，加上小婕沒理由構陷他，日前駁回上訴，全案確定。

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