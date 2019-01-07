自斷手指謊稱遭絞斷詐保 無業男被判刑及返還保險金

2019-01-07 00:04

〔記者王俊忠／台南報導〕楊姓男子於2012年間先後向富邦產險等4家保險公司投保意外、殘障險，2013年1月底，他在台南山上區住處自行剁砍左手拇指與食指，再報案謊稱是遭絞肉機絞斷，治療後向富邦產險申領93萬多元保險金。富邦控楊男是自殘詐領保險金、提告請求返還。

楊男涉自殘斷指向4家保險公司詐領保險金168萬餘元，被台南地院刑事庭依4件詐欺取財罪合併判1年2個月徒刑，案子上訴二審中。台南地院民事庭審認楊男與富邦雙方舉證內容，認定楊男無法舉證手指傷勢是出於意外事故，判楊男須賠還93萬多元給富邦產險，民事部分也可上訴。

富邦產險表示，楊男在2012年10月初向該公司投保意外人身傷害險，保約期間到2013年10月4日止。不料，楊男為詐領理賠金，於2013年1月30日在南市山上區住處用不明銳器自行剁砍左手拇指與食指，並把現場製造成不慎被絞肉機捲入、絞斷手指的意外。

救護車先將楊男送到奇美醫院救治，再到麻豆新樓醫院與義大醫院治療，楊男提出上述醫院醫療單據與診斷證明，向富邦產險申請保險理賠。富邦說已給付93萬9千多元保險金給楊男，因楊男自殘詐保金犯行已被一審法院判刑，該公司要向楊男討回這筆保險金。

楊男反駁指據奇美醫院記載左手食指斷指壓砸嚴重、有污染傷口，接回成功率極低，建議截短；新樓醫院也說是壓砸傷，足證他手指是絞肉機所傷。法醫鑑定判斷手指傷口平整，是被銳器砍傷，與醫院病歷不符，富邦沒有證據證明他是詐領保險金，不同意返還這筆錢。

台南地院民庭法官調查指楊男兩斷指是消防員在絞肉機入料口的蛋黃食材中找到，斷指並未捲入絞肉機捲軸；受託鑑定的法醫石台平鑑定認為斷指端平直，符合砍斷損傷，非絞碎損傷；另法醫蕭開平也鑑認符合砍斷情形，不支持是遭絞肉機捲入造成的傷勢，依法醫專業及與兩造無利害關係，其鑑定證述應可採信，被告反駁無法推翻法醫的鑑定。

民庭法官還說，楊男左手拇指與食指斷指傷勢，有多處違背經驗法則及前後不一情形，奇美醫院與新樓醫院的病歷、手術紀錄，也無法證明傷勢是出於意外事故，依舉證責任分配原則，難認定楊男對傷勢是突來意外造成、盡到舉證責任，因此判准富邦產險可向楊男請求返還保險金。

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