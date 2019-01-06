認識一天被搓臀 正妹女店員下跪求饒

2019-01-06 23:41

〔記者吳政峰／台北報導〕郎君是狼軍！程姓軍人前年在屏東一間超商購物，見女店員小婕（化名）頗具姿色，當天就約她到恆春國小散心，得知她失戀心傷，程男立刻獻上擁抱稱「讓我保護妳」，未料手很不安份，除了搓揉她的屁股，還解開內衣扣，嚇得小婕跪地求饒，程男卻怒甩她兩巴掌說「妳要讓我上」，幸好小婕媽媽與哥哥即時趕到，程才罷手。

程男前年8月間休假，和5名友人到屏東遊玩，在一間超商購物時看到小婕，驚為天人，記下她名牌上的名字，加入臉書好友聊天，稱不知道晚上可住哪，希望她幫忙找飯店，涉世未深的小婕為了盡地主之誼，當天下班後騎著機車赴約。

程男騎著小婕的機車，先載她到恆春國小聊天，小婕提到剛失戀，心裡很難受，說著眼淚便撲簌簌落下，程男見狀，立刻把她摟在懷裡安慰說「妳要不要讓我當暫時的男朋友」，但小婕以「剛分手」、「放不下前男友」拒絕。

「沒關係，讓我保護你」，程男未打退堂鼓，反而把她抱得更緊，並伸出鹹豬手揉她的臀部與解開內衣鈕扣，甚至嘟嘴強吻，小婕察覺有異，試圖逃離，程男因此被激怒，把她的手壓在牆上，當場狠搧她兩個耳光，造成下唇1.5公分裂傷。

小婕被毆後嚎啕大哭，下跪拜託程男歸還機車鑰匙，因機車是她努力打工買的，惟程男不但拒絕，還恐嚇「你報警試試看」、「你要讓我上，我才要還你鑰匙」，行徑惡劣，甚至一度要把鑰匙丟進魚池，逼迫就範，幸好此時小婕母親來電，她才找到救星，未被性侵。

離譜的是，小婕母親到場後，程男不但沒悔意，還痛罵三字經，堅持不還鑰匙；而經過調查，這已非初犯，2016年間，他另犯下兩起強制性交案，分被橋頭地院判刑3年2月及3年6月，因未定讞，仍能在外趴趴跑，檢察官因此建請法院依強制性交未遂罪重判7年。

不過，高院認為程男惡行應觸強制猥褻罪及強制罪，考量他未和小婕和解，態度不佳無悔意，分判刑1年及3月，3月部分可易科罰金9萬元；程男依然覺得太重，上訴最高法院，否認犯行，還請求對小婕做心理衡鑑與測謊。

最高院則指程男未在原審提出這項要求，且就算沒有這些報告，其他證據已足以認定強制猥褻犯行，日前駁回上訴，全案確定。

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