夾娃娃機功夫差竟硬搖出來 「肉腳」嫌犯落網認用奧步

2019-01-06 23:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕最近流行的夾娃娃機店風行，由於大多無店員看管，全台也衍生不少犯罪事件，兩名「學藝不精」的娃娃機玩家，看準恆春地區娃娃機店少有店員巡視，竟特地選在凌晨人煙稀少時，將可能夾失敗的物品猛力搖晃出洞口，連續3天得手近萬完獎品，警方據報追查，當場在夾娃娃機店查獲兩嫌，兩人懊悔強調願賠償，仍遭警方依竊盜罪法辦。

上月底連續發生娃娃機怪盜案，因恆春鎮內4家娃娃機店，陸續遭到兩名男子以「暴力取物」方式，針對高價藍牙音箱、公仔等機台下手，而且專找凌晨人煙稀少、沒有店員看管的店家犯案，店家發現機台移動加上高價物品短少，調閱監視器材發現有人用「奧步」。

恆春警分局建民所據報後，所長王君凱研判兩男必定食髓知味，便交代員警林榮智、陳怡娟及楊瑞嫌調閱監視器分析犯案時間，針對受害娃娃機店加強巡邏，果然在上週發現曾姓、張姓兩名年輕男子準備犯案，當場將兩人帶回偵辦。

兩嫌到案後供稱「技術不好」，投幣抓物品到洞口附近時才搖晃機台取物，不知道這樣的行已違法，都對魯莽行為非常懊悔，向警方表示願意賠償業主損失並將不法取得之物品物歸原主，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦，也提醒業者針對機台做好保全措施，類似情況再發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/