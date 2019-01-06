長榮航空證實1座艙長遭殺害 同事悲痛：忘不了姊姊的笑容

2019-01-06 23:44

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園今天發生夫殺妻命案，55歲詹姓男子疑因吵架，一怒之下竟將與50歲簡姓妻子活活勒死。不少死者的同事紛紛表達難過與不捨，一致認為死者人很好，「這麼好的人，怎麼會這樣？」

長榮航空稍早證實，死者任職於長榮航空，擔任座艙長一職，但其餘細節不說明。

有長榮航空同事說，聽聞消息，令人震驚與哀傷，直呼「你該跟我們求救的，我會立馬衝去救你的！」同事還說，家裡還留著死者上次帶來的紅酒，「看著難過死了。」也有人回應，死者近期邀約一起去同事新家作客。

還有人透露，死者人很好，「開會遇到她都會拿零食給我。」

由於警方初步研判為家庭糾紛導致意外，有同事不滿表示，真心不懂，為什麼嫌犯要做出兩敗俱傷的事，好聚好散不行嗎？也有同事不捨死者，工作已經很辛苦了，回家還要處理那麼多事，嫌犯就不能忍一下，卻把人殺了，太可惡了！

「永遠記得姊姊總是微笑、溫柔的臉。」「忘不了姐姐的笑容。」更有不少基層員工以「姊姊」稱呼死者，表示聽聞死訊，令人震驚又難過，無法置信那麼溫柔善良的人，竟然遇到這種事，希望死者一路好走。

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