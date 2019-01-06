父死前立遺囑控不孝 遺產不給獨子

2019-01-06 23:21

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子罹患肝癌，在醫院治療時，獨子卻沒來探視，他特地向醫院請假到律師事務所寫遺囑，指獨子「非常不孝」，不能讓獨子繼承他的遺產，且其房產歸他2名妹妹所有，但妹妹須負起其醫療及喪葬費，由於邱男死亡後，邱子質疑遺囑真實性，與姑姑鬧上法院，新北地院法官依見證律師證詞、調查局鑑定，判定該遺囑確實邱男親自書寫。

據了解，2017年2月間，邱男寫下遺囑，指其獨子「不理不睬，不曾探望、非常不孝」，強調：「獨子不能繼承他的遺產」，並委由他的2名妹妹出售他的房產，用以支付醫療及喪葬費，若還沒賣出他就已死亡，房產歸妹妹所有，但妹妹須負擔醫療及喪葬費。

隔月，邱男因肝癌過世，由於房產還沒賣出，他的2名妹妹，也就是邱子的姑姑，因而持遺囑辦理遺囑執行人登記，但因邱子質疑遺囑真實性，新北市板橋地政事務所遂予以駁回，邱男妹妹為此向法院提出「確認遺囑真正」之訴。

邱的妹妹主張，哥哥當日特地向醫院請假，到律師事務所，在律師及法務、助理等人員見證下，親筆寫下遺囑，身體及精神狀況也都很正常；邱子反駁，父親是肝癌末期病人，立遺囑時意識不清，也無法證明該遺囑全是父親所寫，並質疑見證遺囑的黃姓律師證詞不可採。

黃姓律師在審理時證稱，這份遺囑確實是邱男自己書寫，當時邱還提到其子拒絕探視，甚至把房門鑰匙換掉，讓他無法回家整理衣物，且他不可能為了8000元見證費作偽證。

法官認為，黃姓律師須遵守律師倫理規範，且與當事人無利害關係或任何宿怨、嫌隙，沒故意偏袒、作偽證必要，另依醫院護理記錄，邱男回醫院後，意識清楚，加上調查局鑑定判定遺囑上的簽名，與邱男筆跡吻合，遂判定遺囑為真正。

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