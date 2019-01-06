男子跳橋卡在自強號車底 台鐵台中─烏日雙向不通

2019-01-06 20:44

〔記者陳宜加、陳建志／台北報導〕今天晚間7點50分左右，一名年約30歲的男子，從台中市環中路六段與復興北路口的陸橋，跳下下方鐵路，被疾駛而來的自強號撞上，卡在列車與軌道間，目前消防人員仍在搶救中。

台鐵指出，今天1月6日第141次PP自強號從七堵開往潮州，於晚間7點55分左右，於台中─烏日間東正線198.3公里處，因有人從陸橋上跳到路線中，發生死傷事故，目前警方蒐證中，暫時雙線不通。

台中市消防局今晚7點29分左右獲報，男子站在烏日區環中路6段鐵路上方的高架橋疑似意圖跳橋輕生，消防局緊急派人到場勸阻，這名男子卻在7點53分左右從高架橋摔落下方鐵軌，約30秒後一列火車剛好經過，火車雖緊急剎車，但男子還是被列車壓住，消防人員已動員進行搶救，目前台鐵雙向緊急停駛中。

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