高階警官調動名單瘋傳！4都警局長換人？

2019-01-06 23:58

〔記者湯世名／彰化報導〕警政署即將發布高階警官調動之際，網路上卻已瘋狂流傳一份6人的調動名單，其中就有4人高升直轄市警察局長，熟悉內情的警界人士看到名單直呼「震驚！」其中備受矚目的是網傳的台北市警察局長方仰寧，目前是台北市警局副局長，名單卻流傳他「原地直升」局長，頗令外界跌破眼鏡，不過外界質疑這份名單的真實性，認為不到公布時刻都不算數。

網路流傳的名單，包括有台北市警察局長方仰寧、新北市警局長楊源明、桃園市警局長陳國進、台中市警局長鍾國文、警政署副署長胡木源、警政署主任秘書陳永利。

這份名單又以台北市警察局長方仰寧最受矚目，警大50期的方仰寧，2014年時任北市中正一分局長時在太陽花學運一戰成名，隔年調升屏東縣警局長，前年升任台北市警局副局長，如今網傳他原地高升局長，由於史無前例，彰化警界人士看到這份名單時無不張大眼睛不敢置信，直說：「怎麼可能！」

彰化警界人士認為名單不是完全正確，至少方仰寧也有可能調升彰化縣警局長，據指出，方仰寧為彰化縣和美人，高中時曾就讀精誠中學，與彰化縣有地緣關係，且不久之前，還曾赴彰化拜會新任縣長王惠美，因此其來彰化有脈絡可循，可能性也相當高。

至於彰化縣警局長林順家，與警政署長陳家欽為警大同學，歷任台北市警局松山分局長、督察長、副局長，以及嘉義市警局長、保六總隊長等職務，去年1月調陞百萬人口大縣的彰化縣警局長，至今正好滿1年，適逢高階警官即將發布之際，警界也盛傳他將高升，但也不無留任可能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/