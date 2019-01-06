催討金飾未果 po文擷圖批前男友 女子挨告違反個資法

2019-01-06 22:42

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓女子和男友分手後，認為金飾放在前男友家，追討遭否認，涉嫌於臉書貼文指「這個人住高雄XX」、「拿走女生的金項鍊很光榮嗎」等語，更擷取前男友臉書頁面，一併PO出，並轉分享到社團，前男友提告反擊，高雄地院依犯個人資料保護法判林女2月徒刑，緩刑2年確定。

判決指出，林姓女子（30歲）與邱姓男子分手後，林女認為交往時把黃金項鍊、翡翠墜子都放在邱家，傳LINE追討，但邱回覆東西不在他那裡，林女氣得在2017年11月19日PO文「這個人住高雄XX之前在找項鍊的時候有問過他那時候說沒拿．．．男生這樣拿走女生的金項鍊很光榮嗎．．．」，林女另還把邱的個人臉書頁面擷圖在貼文附圖，並也把文圖轉貼到社團，邱男輾轉從友人處得知後，怒告前女友涉及加重誹謗罪、個資法。

林女辯稱，她張貼臉書公開的個人資料，不算是洩漏個人資料，誹謗部分雖不起訴，但一審簡易庭法官認為林女公開張貼邱的臉書擷圖，包括邱的暱稱及照片，張貼文字內容提到邱住哪一區，足以讓瀏覽者辨識出邱本人容貌特徵、所使用臉書暱稱及其所居住的縣市，侵害隱私權，依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處拘役30天，易科罰金3萬元。

林女上訴後，雄院二審合議庭認為原審誤用舊法，改判2月徒刑，得以易科罰金，並宣告緩刑2年，要寫悔過書1份。

˙

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/