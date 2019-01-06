得不償失！拿4千假鈔購物換真鈔 貪男被重判3年8月

2019-01-06 22:32

〔記者王俊忠／台南報導〕蔣姓男子在台南新營區太子宮附近、向網路綽號「豔遇」的男網友，以2500元真鈔換取5張1000元假鈔，蔣男再拿千元假鈔到商店、菜市場等地點買低價商品，找回真鈔零錢。台南地院查出蔣男犯下3條行使假鈔罪，各判3年4個月徒刑、合併判應執行刑3年8個月，同時沒收假鈔。

判決指出，蔣男從網路結識綽號「豔遇」的身分不詳男網友，他明知「豔遇」所有千元紙鈔都是假鈔，仍於不詳時間在南市新營區太子宮附近，以2500元真鈔向「豔遇」換取5張千元假鈔，前後買了幾次假鈔。

2017年5月25日上午，蔣男開車到南市1家雜貨店，趁林姓老闆忙於為其他顧客結帳，他拿1張千元假鈔向林老闆買1包香菸，林老闆找零錢905元給蔣男。

2017年5月29日上午，蔣男又開車到南市安南區本淵寮菜市場，他先拿1張千元假鈔向攤商買幾十元的薑母，攤商找零錢900餘元給蔣男；隔了10分鐘後，蔣男再拿1張千元假鈔向1名阮姓攤商買1條苦瓜，阮攤商找零970元給蔣男。

2017年5月底某日早上，蔣男再開車到南市1家早餐店，他拿1張千元假鈔向店家購買160元早餐，店家找零840元，他拿到錢即駕車離開。

直到同年6月8日下午，蔣男因開車發生車禍到台南市警三分局長安派出所製作筆錄，由於蔣的座車有改裝，警方查看探問，蔣男自行從車內拿出皮包及拿取包中物品，員警發現其中有2張千元假鈔，循線破獲此假鈔洗錢案。

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