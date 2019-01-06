回家吧！鼓勵逾期移工自行到案 移民署拍片採柔情攻勢

2019-01-06 20:55

〔記者王冠仁／台北報導〕日前有越南旅行團觀光客，其中148人集體脫團，震驚社會。移民署今天在台北車站1樓大廳舉辦「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」記者會，署長邱豐光指出，今年6月底前逾期移工若自行到案，可免收容、免繳罰鍰2千元；移民署更使出柔情攻勢，找來到案的逾期移工拍攝「回家吧」短片，希望鼓勵更多逾期移工自行到案。

根據移民署統計，此次越南團脫團事件截至今天下午5點止，共有23人被查獲到案、22人自行到案，148人中尚有103人失聯。

邱豐光說，在全球化及國際化浪潮的影響下，國際間的人流互動益加頻繁，台灣和其他國家都面臨逾期移工人數持續增加的問題。台灣截至去年10月底，在台逾期停（居）留外來人口已達8萬8千多人，滯台人數呈現持續增加的趨勢。

為了提升查處成效、降低查處工作衍生的人身安全風險，兼顧逾期外來人口人權保障，移民署自2011年開始推動自行到案機制。逾期外來人口自行到案者可免收容，歷年成效頗佳；有鑒於此次越南團脫團事件，今年加碼推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」專案。

移民署解釋，「擴大自行到案」專案期間自今年1月1日至6月30日止，為期半年，專案採取「寬嚴並濟」措施。期間「自行到案」者，「從寬」論處，免收容、免繳逾期罰鍰2千元，並減免禁止入國期間。專案期間「查獲到案」者，「從重」論處，原則ㄧ律收容、逾期罰鍰和禁止入國期間都從重計算。待專案結束後，移民署也將修法提高逾期罰鍰，以及延長禁止入國年限。

此外，針對非法雇主、仲介部分，移民署將採取嚴厲手段加強取締，並鼓勵逾期移工舉發，依法追究非法雇主或仲介法律責任並支付當事人相關返國旅費。

移民署說，免付費自行到案及檢舉非法雇主、仲介的專線是0800-024-881（ByeBye），防制人口販運專線（02）-2388-3095（響鈴救我）；民眾若躍檢舉非法雇主或仲介經查證屬實，移民署將協助檢舉人向勞政機關申請檢舉獎金。

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