空墓穴往事重提 南投公墓也曾讓醉漢困墓穴空棺5天

2019-01-06 21:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投埋屍案，嫌犯找空墓穴想「湮滅證據」行徑，讓南投縣草屯鎮民眾回想起4年多前，草屯鎮一處公墓剛撿骨完的墓穴留下的空棺，也曾讓1醉漢跌進棺內並被棺木蓋壓住5天後獲救的奇事，他福大命大，地方人士都說他是「天公仔子」。

這起奇事發生在2014年的3月份，當時有名簡姓男子在草屯鎮郊區一處公墓區的百姓公廟與人飲酒唱歌，喝醉後走到公墓區要尿尿，卻不知為何跌進一個墓穴裡的空棺，且離奇地是，該空棺的棺蓋重達60公斤就壓著該棺木，讓簡男受困長達5天，後來是因有民眾掃墓，聽到一處空墓穴有微弱的人聲傳出，近看又發現棺木蓋下方露出一雙腿，嚇得馬上報案。

簡男後來被草屯消防分隊將他救出送醫，而他受困5天，經醫師檢查，發現除了脫水，以及躺太久以致背部長「壓瘡」之外，其他還正常。

簡男獲救後透露是在棺內看到塑膠袋，從新聞得知沒有水喝時可喝尿來救命，因此靠喝自己的尿及從縫隙滴進的雨水維生。

簡男的幸運獲救在地方談論一段時間，大家都說他是「天公仔子」，有老天爺幫忙，才能幸運保住性命。

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