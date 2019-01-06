藥師考試作弊被逮 妨害考試罪判拘

2019-01-06 18:58

〔記者王定傳／新北報導〕25歲廖姓女子於去年7月參加職業及技術人員高等考試藥師分階段第一階段考試時，把手機放在桌上，並以計算紙遮掩，再偷看儲存在手機內的中英文藥名資訊，被試場監考人員當場抓包，新北地院考量她坦承犯行且有悔意，依妨害考試未遂罪，判拘役50日，緩刑2年。

檢方調查，廖女去年7月21日參加「第二次專門職業及技術人員高等藥師分階段第一階段」考試時，先偷渡手機進入試場，再拿計算機遮掩，趁監考人員不注意時，試圖偷看手機內的中英文藥名資訊。

監考人員當場查獲，依試場規則規定，以廖女夾帶電子資料為由，予以扣考，並不得繼續應考，已考各科成績不予計分，並將她送辦，檢方認為廖女所為未讓考試發生不正確結果，依妨害考試未遂罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。

法院認為，廖女以非法方法欲使考試發生不正確結果，這是心存僥倖，且無視考試公正、公平性，嚴重妨害國家考試權，所為實不可取，惟念其犯後終能坦承犯行，年紀甚輕，一時觀念偏差犯案，深具悔意，同意給予緩刑，並諭知應接受法治教育課程20小時。

法界人士指出，《刑法》妨害考試罪所規定考試，是指「依考試法舉行的考試」，例如高等考試、普通考試、初等考試等，學生在學校考試時作弊，則有校規處理，不至於有刑事責任。

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