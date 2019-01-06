南投埋屍案》說明受理過程 警方：第一時間即緊急協尋

2019-01-06 16:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市九一九救難協會隊員王嘉民因捲入多角畸戀，遭同為計程車司機的鄒男殺害埋屍南投公墓，有媒體報導家屬質疑警方未積極處理王男被毆及失蹤案，警方表示，王男被毆打電話報案，卻未完成驗傷及筆錄等報案程序，王妻報案王男失蹤，懷疑被擄，警方也第一時間提供王男手機發話位置，以「緊急協尋」處理，並未消極不處理。

警方表示，王男在去12月18日在沙鹿區被毆，他曾以電話向所在地清泉派出所報案，警方要求他提供驗傷單，隔天前來製作筆錄，但王男遲未到派出所，警方多次連繫，王男終於在妻子的陪同下，於12月27日到派出所，王妻有意提告，但王男考量婚外情等因素，最後並未提告。

隨後，王男於去年12月30日晚間返回住家的社區，卻未回家，王妻於今年1月2日向光華派出所報失蹤，隔天3日又在救難隊成員陪同下到派出所，指稱王男曾與人發生毆打糾紛，懷疑被人擄走，警方立即升級「緊急協尋」，調閱並提供王男手機最後發話位置，再由南投警方派員協助找人。

警方表示，清水分局轄區去年光失蹤報案就多達289件，有的是夫妻吵架，丈夫或妻子離家就報案，加上警方也要考量其他民眾的權益，不可能每件失蹤案都以重大刑案來偵辦。王男案件因監視器畫面並未拍到犯案情況或涉案人員，在沒有確實證據下，一開始僅能以失蹤案處理，並非警方消極不處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/