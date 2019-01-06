撬娃娃機行竊全都錄 台主遠端監看逮人

2019-01-06 16:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市45歲林姓男子，看準時下流行的娃娃機店幾乎無人看顧，今日凌晨1時許，駕駛廂型車尋找可下手的娃娃機店行竊，趁著店內無人時，涉嫌以一字起子、鉗子及電鑽機撬開機板，取走機台零錢，再放進隨身藍色手提籃內，娃娃機店李姓台主在家中監看錄影發現後，立即會同友人跟蹤合力把已跑到另一家娃娃機店行竊的林男壓制在地，並報警移送法辦。

受害的李姓機台主向警方表示，今凌晨1時許在家中監看店內影像時，發現有人徘迴觀看保全系統及兌幣機，立刻動身前往店外監看林男（45歲）行動，並跟蹤林男到另一家娃娃機店，等到林男用工具撬開兌幣機時，李姓機台主與友人衝上前壓制並報警。

中壢警分局中福派出所凌晨1時55分接獲報案後，由警員梁欣博、丁厚敦前往中壢區中華路上的娃娃機店，將被壓制的林男帶回派出所偵訊。

警方在林男身上起獲一字起子、鉗子、電鑽機、等犯案工具，廂型車內起出贓款2萬5700元，其中10元硬幣計有2415枚。訊後依竊盜罪嫌將林男送辦，並清查是否有涉及其他娃娃機店的竊案中。

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