遭逢巨變家中如風中熒燭？ 他想回家過年法官駁回

2019-01-06 16:11

〔記者許國楨／台中報導〕何姓男子因涉詐欺案被羈押1年多向二審法院聲請停押說，外公上月撒手人寰，外婆因病在加護病房，身體孱弱恐有生命之危，且父親中風不良於行，母親1人蠟燭雙燒，家中光景如風中熒燭，他每天以淚洗面懺悔，希望出獄到醫院探視外婆並回家過年，但台中高分院駁回他的聲請，可抗告。

合議庭表示，何被判刑3年10月尚未確定，為趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰乃基本人性，他參與的電信詐欺機房 集團，在短短2個多月期間內先後向中國被害人詐得人民幣257萬7800元，獲利豐厚、分工細膩、不易查獲、且屬集團犯罪特質，何確實有反覆實施同一類型之加重詐欺取財犯罪之虞，為確保日後審判及執行程序之順利進行，仍有羈押之原因與必要，他家中現況雖令人同情，合議庭仍裁定羈押。

何男聲請停押指出，他被控參加詐騙集團，一審判刑4年，強制工作3年後，不服上訴，二審改判3年10月，已被押1年多，日夜常思己過，後悔莫及，他在獄期間平日以手抄佛經常思己過，入夜常以淚洗面痛定思痛，絕不再犯。

他並說，羈押期間上月外公撒手人寰，外婆又突因病在加護病房，身體孱弱，甚恐有危及生命可能，他是家中唯一男丁，無法榻前服侍左右極為不孝；再因父親中風居家，不良於行，母親1人蠟燭雙燒，家中光景如風中熒燭，他從小由外公、外婆拉拔，祖孫情深非外人能解，請法官讓自己具保，同意服刑前，可繳保金回家省親。

台中高分院合議庭指出，何男涉犯組織犯罪防制條例之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2、3款之3人以上以電子通訊犯詐欺取財罪，經二審訊問後認其犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第101條之1第1項第7款情形，非予羈押顯難進行審判、執行，107年8月2日起執行羈押，並先後裁定於107年11月2日、108年1月2日起各延長羈押2月。

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