錢關難過婦離家 山區失聯3天終獲救

2019-01-06 15:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕年關將近，新北市土城47歲賴姓婦人因「錢關」難過，本月3日騎車離家，家人報案後警方立即定位賴婦手機，最後發話位置於石碇區，警方比對監視器發現，當日清晨5時許有一輛機車滑落邊坡，同時通報消防，警、消聯手積極搜索，今日上午9時終在106縣道54.5公里處找到賴婦，生命無虞，順利結束這場失蹤驚魂。

據了解，已離婚的賴婦育有一女，在土城經營鹹酥雞攤，因為攤位生意不佳加上房貸壓力，一時鬱悶便離家出走，女兒發現母親不見焦急前往土城警分局金城派出所報案，警方遂立即展開搜索。

經手機定位發現賴父最後手機訊號停在石碇區106縣道皇帝殿登山步道附近，新店警分局中民派出所獲報同時連絡消防展開搜索。警方調閱監視器發現賴婦的機車在約53至54公里處消失，研判應是跌落邊坡。

4、5日警員邱張盛與消防人員循著永定溪畔往下游搜索，但縱使叫得再大聲都沒有回應。今上午邱員不願放棄，更相信監視器不會騙人，終在106縣道54.5公里處聽到了呼救聲，找到了賴婦。

賴婦說，她因為心情不好所以出門，但因地形不熟，所以摔落邊坡，她便想找路回到縣道，但沒有路能夠上去，便沿著溪畔走，這兩天只能在橋下稍事休息，渴了就用雨水撐著，還好得救，她則感激表示「還好有邱警員」。邱員表示，賴婦僅有些微失溫，生命徵象穩定，乃屬不幸中大幸。

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