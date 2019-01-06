CPR有多重要！ OHCA患者現身推廣

2019-01-06 15:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年12月15日，台北市消防局永吉分隊應邀至北市復興南路一處教會進行「CPR來就補」教學推廣，而促成這場講座的主辦人潘浩然，曾在去年3月12日凌晨於家中突然倒下，幸好他太太及時發現，由119派遣員指導下進行CPR，送醫救回一命，潘浩然除感謝消防員救命之恩，也覺得應該讓更多人學習CPR，才促成這次教學推廣。

潘浩然回憶，當時他半夜起來上廁所，突然倒下失去意識，由於怦然巨響驚醒家人，太太趕緊通報119，並在派遣員指導下進行CPR，後由消防局雙軌救護送醫，也順利康復出院，他說自己並無病史，昏倒失去呼吸心跳前也無徵兆，要不是太太及救護員以CPR救他，後果不堪設想。

他事後以親筆信箋感謝救命之恩，並以自己起死回生經歷，說服更多親友學習CPR和AED，也邀請當時救命恩人之一，永吉分隊教官曾達韋到其教會協助教學，鼓勵更多民眾一旦發生緊急狀況能夠立即實施CPR急救，讓接手的消防人員更能搶救民眾生命。

消防局指出，當病人突發院外心跳停止（OHCA），而能夠緩和缺氧傷害最好的方法就是CPR，台北市消防局從103年6月起，119派遣員會主動在電話中指導報案民眾做CPR，也讓北市從自104年起，每年OHCA康復人數均超過百人，107年更達121人，救回人數是103年以前的2倍以上。

消防局表示，北市近2年由119送醫的OHCA病人中，每2位就有1位在救護車抵達前，有旁人先實施CPR，執行率高達53%；而近2年240名OHCA清醒康復出院的人，高達8成有旁觀者介入早期CPR急救，可見愈早啟動生命之鏈，有助於提高病人清醒康復的機會。

消防局除持續充實急救設備及提升急救品質，也努力賦予民眾急救能力，107年共辦理1,701場CPR+AED教學，幫助75,502人學習基本救命術。消防局呼籲，還不會施作CPR者，可熱搜「CPR來就補」向消防局申請學習；此外，已具備急救技能者，則請踴躍下載〈全民守護者〉App，加入志願施救者的行列，其餘的「就交給專業的消防局來！」

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