電郵要求改匯款密碼 「e」瞬間騙光業務貨款

2019-01-06 15:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕又見電郵竄改障眼術！台中市某鞋品貿易公司林姓業務，日前遭詐騙集團掌握他與多次業務往來的中國A公司，還有一筆款項未付，竟假冒電郵更改匯款帳號，誘騙林姓業務匯出50萬元，等到5天後A公司通知遲未收到匯款，才知上當。

騙徒仿照A公司的電子郵件帳號「xxxdaixx@163.com」，設立名稱相似的「xxxdeaixx@163.com」假帳號發信給台灣林姓業務，稱原帳戶因稅務問題進行整併中，要求變更匯款帳戶至瑞典北歐斯安銀行的境外帳戶，林姓業務與對方核對新的帳戶資料無誤，以傳真銀行方式直接匯款；林姓業務事後找出當初聯繫的電子郵件內容，才發現假帳號竟多了個e字母，「e」字之差就痛失50萬元。

刑事局呼籲，電子郵件使用雖便利但安全堪慮，易遭攔截冒用，若交易方突然要求更改匯款帳戶及帳號資料，務必循原有連絡方式與其再次確認。同時使用合法授權之防毒軟體，定期更新密碼，最好每個應用程式都設定不同的密碼，以免歹徒駭到一組密碼後，就能無限暢遊各私人網域，成為詐騙集團眼中的肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/