公墓埋屍案頭七曝光 民俗專家：舉頭三尺有神明

2019-01-06 14:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市第9公墓埋屍案破案，兇嫌選擇該地點，除有地緣之便，民俗專家廖大乙認為，嫌犯有撿骨師身份，才會不怕夜半出入公墓，且懂得利用其專業技把遺體埋在空墓穴，認為可因此不讓該案曝光，殊不知再專業、再大膽，舉頭三尺有神明，人在做天在看，在死者頭七日被尋獲遺體。

南投市公墓埋屍案，警方已快速破案，鄒姓兇嫌不堪戴綠帽轉向王姓死者要遮羞費未果而將其勒斃，載至第9公墓的空墓穴埋掉，有媒體報導鄒嫌副業兼職撿骨師。民俗專家廖大乙則推測鄒嫌過去是撿骨師，因近年來土葬很少，工作日少才轉當小黃運將，而其撿骨師的專業技能和訓練，才會知道公墓有撿骨後留下的空墓穴，且有膽量夜半到公墓，並利用這種空墓穴來埋屍。

廖大乙表示，兇嫌把死者遺體埋在公墓的空墓穴內，就是想公墓地點也大多偏僻，一般人很少會到公墓，埋在此處神不知鬼不覺，就不會被逮到，卻不知舉頭三尺有神明，人不知但神鬼在看，且死者冤死，頭七日是冤魂申冤日，他會設法讓案情曝光。

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