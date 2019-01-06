網戀「長榮隋棠」匯款無下文 台大醫師不甘被騙怒告本尊

2019-01-06 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕一名台大的林姓男醫師透過交友軟體認識有「長榮隋棠」之稱的網紅古婉蓁，醫師為之傾心，都還沒見過面，就在對方要求下，陸續匯逾5萬人民幣多元（台幣約20多萬元），不料開始向其追討借款後，女方卻人間蒸發，男醫師質疑受騙，怒告古女，古女出庭一頭霧水，在檢警調查下，發現是詐騙集團盜用古女照片，因此將古婉蓁不起訴。

據《蘋果》報導，擁窈窕身材的長榮航空空姐古婉蓁（Amber）時常在Instagram上分享美照，吸引了逾15萬粉絲追蹤，但也吸引不肖集團盜圖進行交友詐騙，一名在台大任職的林姓男醫，指控古婉蓁欺騙他的感情和金錢，表示兩人透過「陌陌」認識後，女方時常聲稱工作壓力大、家人生病等狀況，讓他心生憐惜。

自2017年6月開始，女方多次傾訴其缺錢應急，男醫生為此陸續匯逾5萬人民幣多元，男醫師屢次開口約其見面，但都被女方以工作太忙為由婉拒，當男醫師開始起疑時，對方甚至派出一名男子，扮演古女表弟，與男醫討論身體狀況時，談及表姊工作忙碌，讓男醫信以為真。

直到2017年底他再次要求女方還錢時，對方竟音訊全無，他才恍然大悟，知道自己受騙，不甘被騙的男醫一狀告到法院，稱古女欺騙其金錢與感情，古婉蓁出庭時一頭霧水，強調自己根本沒用陌陌等交友軟體，也完全不認識男醫師。

檢警仔細追查後發現，都是古婉蓁先發生活照後，陌陌上的詐騙帳號再盜用照片刊登，檢警認為古女應是被盜用照片，冒名詐騙男醫師，因此以罪嫌不足將古女不起訴，由於其匯款帳戶在中國，難以追查，詐騙者仍逍遙法外。

這不是古婉蓁第一次被盜圖詐騙，早在2016年，一名王姓銀行員也是透過「陌陌」，看到古婉蓁照片，對方表示自己有親戚在海南島生病，急需2萬1000元人民幣救急。他匯款後卻被對方封鎖，才警覺被騙。

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