苗栗傳小客車遭落石擊中 2女童輕傷飽受驚嚇

2019-01-06 13:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕新竹市43歲的陳姓男子一家4口，駕休旅車欲到苗栗縣泰安鄉清安豆腐街吃臭豆腐，今天中午路經苗62線路段時，行進間被落石擊中右後車門，造成2名女童受輕傷，一家4口飽受驚嚇。

警方調查，陳男今天駕駛馬自達5廠牌休旅車，載妻子及兩名10歲及12歲女兒，欲前往泰安鄉清安豆腐街逛逛，中午12點行經苗62線大湖鄉富興村段時，行進間突傳出「砰！」巨響，右後車門被直徑約30公分的落石擊中，致車門受損嚴重、玻璃碎裂，零件散落一地。

陳男趕緊把車開到空地，並報警處理，苗栗縣消防局泰安分隊據報，趕緊將坐後座的女童送衛福部苗栗醫院救治，2女童分別手指及臉部擦傷，均意識清楚。

陳男心有餘悸的說，趁休假帶妻女到清安老街吃臭豆腐，當時路經該路段時，並未發現有落石掉落，突然「砰」的巨響，才發現車子被落石擊中，讓一家四口飽受驚嚇。

大湖警分局指出，通往泰安溫泉區的苗62沿線，有多處易坍方點，每逢雨後，常出現落石，呼籲遊客行經時應小心注意。

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