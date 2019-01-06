疑索取30萬遮羞費未果 小黃司機坦承犯下南投公墓埋屍案

2019-01-06 13:23

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市公墓埋屍案，南投分局專案小組成員鍥而不捨追查，今日宣布破案，整起案情宛如電視連續劇般情節，同為計程車司機的男女3人，因劉姓女司機涉嫌劈腿死者王男，引發同居男友鄒姓男子不滿，加上索討30萬元遮羞費也被拒，憤而在爭搶「小三」的三角戀情糾葛之中，對王男痛下殺手，警方說，鄒嫌偵訊時聲稱，該案都是他一人所為，並無幫手，訊後，依殺人罪嫌移送南投地檢署偵辦。

台中市沙鹿區民間救難隊員王嘉民（51歲），以開計程車為業，去年12月30日遭人擄走後，昨遭發現被埋在南投市第9公墓一處廢棄舊穴裡，南投警方立即成立專案小組深入偵辦。

據調查，警方過濾案發公墓對外路口監視影帶，發現嫌犯鄒尚仰（50歲）妻子所有的自小客車曾經進出該道路，加上鄒男老家在南投市，與埋屍處有地緣關係，5日下午近4時許，便在其草屯住家將鄒嫌逮捕到案。

鄒嫌偵訊中，堅稱其妻子不知情，並供稱，與同為計程車司機的劉女（41歲），從交往到同居，約有9年時間，且還育有1名6歲女兒。

不過，最近發現劉女對他態度冷淡，反而與死者往來密切，他嚥不下這口氣，遂於去年12月30日找死者談判，怎料，死者對其要求的30萬元遮羞費非但不給，而且還冷嘲熱諷，遂趁死者未注意之際，以身高約180公分的人高馬大優勢，將死者勒死後，便將屍體運往南投第9公墓埋掉。

南投地檢署檢察官會同法醫今天解剖相驗，死者被勒斃的致命傷與鄒嫌供詞相符，加上死者鼻孔、食道也未發現沙土，顯然並非生前被活埋，而是死後才被埋，死亡時間約6天，加上也在嫌犯住家起出手套、圓鍬等作案工具，全案宣告真相大白。

鄒嫌在被移送南投地檢署過程中，面對媒體詢問後不後悔、有無愧對死者、家人等問題，均低頭、默不吭聲，而南投警方在短短24小時內便破案，展現如此高效率的辦案技巧，也值得各界給予肯定。

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