台上歡唱台下狂噓引衝突 醉漢斧頭攔車毆人遭逮

2019-01-06 13:10

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區41歲張姓男子，昨日凌晨與三五好友至三重區中正北路一間卡拉OK喝酒狂歡，正當張男上台歡唱，1名44歲林姓男子疑似喝醉酒，竟在舞台下不斷發出噓聲，2人因此爆發口角後鬧得不歡而散，未料林男隨後又持小斧頭攔車嗆聲，張男慘被毆打成傷，所幸無生命危險，警方當晚也循線將林男逮捕到案。

三重分局表示，昨凌晨3時許接獲民眾報案，指稱三重區中正北路、民生街口有民眾打架，線上警力火速趕抵現場，發現張男遭毆打，頭部、手部有多處擦挫傷，所幸無生命危險，而行兇的林男則已逃離現場。

張男向警方供稱，當晚他與朋友、兒子在卡拉OK店內喝酒唱歌，沒想到兒子在台上唱得開心時，林男卻在舞台下「狂噓」，他才會上前理論，雙方爆發第一波口角後林男才負氣離開，未料正當一行人搭車離開時，林男卻突然出現攔車，隨即就遭對方攻擊。

警方根據監視器畫面追查，清晨循線將林男逮捕到案，並在住家地下室查扣犯案用的小斧頭。偵訊時林男辯稱，當初只想攔車理論，沒想到張男等人下車後咄咄逼人，他一氣之下才會持斧頭行兇，警方訊後依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

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