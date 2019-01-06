孕婦救護車上生女 救護人員秒變接生員

2019-01-06 13:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕急著來報到！基隆市一名莊姓孕婦預產期是在本月14日，但今天早上9時許，突然出現產兆，家屬立刻請119派救護車協助送醫。車子開到半路時，莊婦突然說想上廁所，救護人員推測她準備生產，幫她檢查時驚見女嬰的頭已經露出，馬上拿車上的生產包幫莊婦接生。莊婦抵達基隆長庚醫院時，臍帶還與女兒相連，醫護人員立刻將兩人帶進急診室，剪掉臍帶，母女均安。

基隆市消防局6日上午9時許，接到莊婦家人的電話，說家中孕婦好像要生了，擔心來不及到醫院，需要救護車幫忙。

信義消防分隊即刻派車前往莊婦住處，車子開到深溪路時，就見莊婦家屬扶著她在路旁等候，在救護人員的攙扶下，坐上救護車。

接生的信義消防分隊隊員林家興回憶當時的狀況說，莊婦說想上廁所，而且褲子有點濕濕的，依照受過的訓練，推測可能羊水已經破了，準備要生了，馬上請她褪去褲子檢查；結果就看到女嬰的頭部已經出來了，即刻用生產包幫忙接生。

林員說，當下只有一個念頭，就是按照受訓時學習到的步驟，來幫莊婦接生，根本來不及緊張，女嬰產出後，立刻用生產包內的保溫墊予以保暖，交給莊婦，剛好救護車也趕抵醫院，由醫護人員接手後續檢查及剪臍帶；因為女嬰的預產期在14日已經足月，加上是第二胎，所以生產比較順利。

據悉，接生的隊員林家興先前在基隆市消防局中正分隊擔任役男，為民服務也因此愛上消防這個工作，並於105年考上消防特考班，受訓後投入消防行業大約1年。

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