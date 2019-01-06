綑綁母女劫財拍裸照 工廠老闆收押

2019-01-06 12:57

〔記者王定傳／新北報導〕丁姓塑膠工廠老闆因經營失利欠債，本月初以辭退為由，逼越南籍移工加入犯案，2人穿著雨衣到認識的黃婦家中，強盜財物，並綑綁黃婦母女，還拍下不雅照，甚至有猥褻指控，警方訊後依強盜及強制猥褻送辦，新北地檢署複訊後依涉重罪，且有逃亡、滅證之虞，向新北法院聲押禁見丁男獲准。

法院認為，丁嫌否認取得犯罪所得，但依被害者、移工說法等證據，這些財物確實是他所拿走，他涉犯侵入住宅攜帶兇器加重強盜罪、強制罪嫌重大，縱案發後自行投案，但這是自知已難完全脫免罪責之舉，且案發後關閉手機、離去住處，又丟棄手機、作案衣物，供詞與共犯說法有差異，有逃亡、串滅證之虞，裁定收押。

警方調查，丁男與黃婦夫妻是腳踏車友，約一個月前，丁嫌向黃婦丈夫借機車，趁機複製其住處鑰匙，本月2日就帶著外籍移工，到黃婦樹林家中搜刮財物，未料，黃婦與女兒先後返家，兩人從闖空門竊盜，變成強盜，還拍被害者裸照。

丁嫌到案後坦言積欠10萬元，加上年關將近缺錢花用才會決定對熟人下手，預謀闖入黃婦家中竊盜，否認猥褻；越南藉移工供稱老闆以「不去就讓你沒工作」逼他參與。檢方訊後依涉重罪，且有逃亡、滅證之虞聲押丁嫌，外籍移工則以5萬元交保。

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