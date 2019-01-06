毒蟲討債遇警 接連謊報老父、胞弟身分…警方直搖頭

2019-01-06 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市胡姓男子因槍砲案遭通緝四處逃竄，平日靠替人討債為生並購毒解癮，本月3日違停路旁等債務人現身未果卻先引來警方盤查，他先後謊報分大他30歲及小他4歲的老父、胞弟身分接連被打臉還被找到毒品，結果在警局內因毒癮發作呻吟啼叫，醜態畢露不復討債時的霸氣，讓警方看了直搖頭。

台中市警局保安大隊第一中隊中隊長黃欽洲當晚帶班巡經中清路一間超商前，發現一輛BMW自小客違停路旁盤查勸導，45歲的胡姓駕駛表示正在等人卻又說不清對方姓名，警方直覺有異要求他下車出示證件受檢，他先謊報大他30歲的父親身分，但因年齡差距太懸殊當場遭警方打臉斥責:差那麼多，你再亂報就帶回去按指紋。

胡男接著再謊報小他4歲的胞弟身分仍仍不敵員警的「明察秋毫」，警方抽絲剝繭小心求證，經以小電腦M-POLICE比對，果然查出胡男目前因槍砲案遭桃園地檢署發佈通，並在其車上查獲海洛因毒品（重3.44公克），胡男頓時啞口無言，只好坦承持有及施用毒品。

胡男警訊中供稱，4個月前得知被通緝開始逃竄，因唯恐在桃園有地緣關係容易遭查緝，才會南下台中藏匿，平日則替人討債為生並購毒解癮，稍早在超商前等候債務人現身未果卻先引來警方攔查，手氣實在很背，言談中對自己的要債功力頗為自豪。

只是偵訊到一半胡男因毒癮發作開始呻吟啼叫，眼淚鼻涕直流，醜態畢露不復剛剛提及要債時的霸氣，警方則在訊後將他解送歸案並依毒品罪嫌送辦。

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