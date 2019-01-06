東豐快速道環評案 法院判中市府敗訴

2019-01-06 12:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕東勢、豐原快速道路環境影響評估行政訴訟案，最高行政法院宣判台中市政府敗訴定讞。市府今（6）日表示，尊重法院判決，法院認定104年的環評決議有瑕疵導致敗訴，市府正視並承擔，會儘速重提環評程序，加速復工及動工。

市府環保局說，山城地區長久以來因為交通不便，影響當地發展，市府決定開闢東豐快，但104年通過的「東勢、豐原快速道路環境影響說明書」審查結論及程序引起爭議，環保團體及地方民眾提起行政訴訟，經2年多審理，最高行政法院判市府敗訴定讞。

環保局表示，根據104年修正的環評法施行細則，東豐快應進行二階環評，判決敗訴後，會依環評法規定及法院判決主文內容，通知市府建設局重新提送環評書件。未來將透過二階環評更嚴謹的審查程序，化解當地民眾疑慮，環保局也將秉持專業，兼顧生態永續、交通便捷等，將環境衝擊減至最低。

環保局長吳志超表示，法院判決104年的東豐快環評案敗訴，市長盧秀燕第一時間已掌握判決結果，除表示加速東豐快的興建與通車，是她的競選政見之一，也要求建設局依法重新提送環評書件審查，在兼顧環保的前提下，儘快復工、動工，給山城居民一條聯外安全的便捷道路。

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