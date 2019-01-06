深夜超商休憩被趕爆衝突 店員被控拿塑膠籃砸老婦

2019-01-06 11:52

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名80歲林姓婦人5日凌晨趴在超商桌上休息，37歲夜班陳姓店員認為影響打掃，請她離開而發生口角，老婦向店員吐口水，致陳男不滿拿塑膠籃追趕林婦並朝她後腦猛砸，造成婦人跌倒擦挫傷送醫，縫了6針，林婦事後提出告訴，全案依傷害罪嫌法辦。

林婦的家人5日晚間在網上PO文，指他媽媽凌晨3時許獨自在超商休息，因累了趴在桌上睡，疑似妨礙店員清潔玻璃，趕她離開，過程可能有誤會或口角，她可能朝店員吐口水。

網友說，他後來向附近店家調閱監視畫面，清楚拍到店員追趕他媽媽到戶外，她一路喊救命，店員拿塑膠箱往她後腦砸下去，她整個人往前撲倒，又撞到水泥地，縫了6針，還有腳傷、挫傷。

網友憤怒說：「他打完人竟然頭也不回的就離開現場，簡直是想致人於死！」

轄區苓雅警分局三多路派出所表示，5日凌晨4時許獲報，指超商外路口有人呼救，趕往處理，在另家超商附近路口發現80歲林姓老婦受傷，隨即將老婦送醫。

警方表示，林婦當時在超商休息，陳姓店員認為林婦行為不妥，好言規勸她離去，因此起口角，林婦朝店員吐口水後往外走去，陳男不滿拿起置物籃追趕林婦，追逐過程林婦驚嚇跌倒在地。

警方表示，5日晚間10時許，通知林婦與陳姓店員完成筆錄後，婦人提傷害告訴，全案依傷害罪嫌函送法辦。

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