放下教鞭改持警棍 菜鳥實習生勇逮逃逸移工建功

2019-01-06 11:49

〔記者李容萍／桃園報導〕今年1月2日分發桃園市中壢警分局青埔派出所的警大實習生楊景淵，昨日傍晚跟隨學長學習攔查技巧時，將一名越南籍逃逸移工繩之以法。

青埔派出所員警是巡經中壢區領航北路發現一輛小貨車行跡可疑，欲上前攔查該車便加速離去，警方隨即追上。該車駛至大園區至善路時，副駕駛座乘客跳車逃逸，警員陳奕竹及實習生楊景淵立即下車追上將該男子壓制逮捕，連路旁的小吃店老闆也來幫忙警方壓制；經警方查證身分為39歳武姓越南籍逃逸移工。

另台灣籍44歲林姓駕駛，則在中壢區聖德北路一帶遭警方攔阻，施以酒測值達0.55毫克，全案依公共危險及就業服務法等罪嫌移送偵辦。

實習3天就建功的楊景淵表示，他原本從事教職，畢業於彰化師範大學研究所，因為嚮往警察打擊犯罪工作，才毅然決然放下教鞭，在通過警察特考後改持警棍；青埔所所長甘博倫等人對於楊生才實習第3天表現就如此亮眼，十分讚賞。

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