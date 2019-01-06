老三寶逆向害妙齡女犁田 到案竟稱：她來撞我的

2019-01-06 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蘇姓女子騎車單向道直行，驚見一輛機車突然右轉還逆向迎面而來，蘇女反應不及被撞到導致全身多處擦傷，未料對方竟牽起機車後逕自離開，警方獲報循線揪出年近八旬的肇事老翁，他竟辯稱是對方來撞他的，如此說詞讓警方無法接受，訊後依肇事逃逸等罪嫌送辦。

台中市第三分局交通分隊本月3日上午獲報在東區建中東路與大興街口發生交通事故，驚魂未定的22歲蘇姓女子向警方說，當時她騎機車從大興街單行道直行，突然有1輛機車從左方的巷口右轉逆向過來，嚇得她反應不及被對方撞倒在地，造成全身多處擦傷，而肇事阿伯將自己倒地機車牽起後就直接離開，讓她相當傻眼。

警方調閱路口監視器鎖定肇事機車以車追人，進一步將79歲黃姓老翁約談到案，黃翁辯稱他在事故地點右轉，突然遭對方機車撞上來，他倒地後發現對方與自己均無大礙，才會牽起機車就離去，但警方無法接受他的說詞，發現老翁根本無路權右轉，是他逆向肇事後，將倒在地上機車牽起就自行離去，訊後依過失傷害及肇事逃逸罪嫌送辦。

分隊長蔡興邦表示，事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，即使無任何肇責也不能不協助救護傷者，否則撞人後致人死、傷而逃逸，即觸犯刑法185-4條明文規定駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，老翁肇逃行為除了須承擔刑事責任還須負擔民事賠償責任，得不償失。

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