打架傷重不就醫 白河警覺蹊蹺果真查到槍彈

2019-01-06 11:09

〔記者王涵平／台南報導〕62歲周姓男子與人打架傷重滿身血，白河警方到場，周男卻堅不就醫，警強制送醫卻覺蹊蹺，陪同到醫院，果真在周男身上起出制式手槍1支、子彈23發，依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

白河警分局長安派出所副所長黃清平與菁寮派出所副所長蕭安男巡邏時獲報，後壁區新東里圓環發生打架糾紛，趕抵時發現家住後壁區的周姓男子滿身是血，周男卻稱自己跌倒，不用警方處理。

黃清平判斷周男傷勢嚴重，立即通知消防局救護，救護車到達時，周嫌仍堅持不上車，但顧慮周男生命安全，員警強制周男送醫。

由於周男行徑有異，黃清平訪查現場民眾瞭解案發經過，獲悉周男與一群朋友喝酒，酒醉發生口角，雙方大打出手，鬥毆過程中周男疑有亮槍，但仍被打得遍體鱗傷。

警方調查，62歲周嫌（有麻藥，傷害，恐嚇，槍砲等前科），抵達醫院後，員警發現周嫌褲子口袋鼓鼓，進一步詢問，周嫌終於交出制式貝瑞塔手槍1支，再於座車後車廂取出制式子彈23發。

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