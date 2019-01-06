失智老翁沿途問想回家路 竟看到警察就走人…

2019-01-06 10:40

〔記者黃建華／高雄報導〕家有失智長輩，真的要多給予關懷！64歲的許姓男子前天沿途問路，卻說不出自己要去哪裡？民眾要陪他要進中山路派出所求助，許男卻看到警察就轉身離去，警方原以為他是通緝犯，查了半天才在許的口袋發現一張影印的身分證，連絡上許妻，才知他上個月也有走失紀錄，可能是怕家人責怪才見警就轉頭。

前（4）日18時有一民眾急急忙跑進新興分局中山路派出所，向值班員警表示有名年約60幾歲的男子在派出所前（美麗島3號出口）要向其問路，卻又說不出自己到底是要去哪裡，正當其要陪同老翁進派出所請求協助時，該名老翁竟立即轉身離去。

巡佐郭丘福及警員邱于哲立即前往探尋該名老翁下落，最後在中正、南華路口發現該名許姓男子（64歲），然而，在警方上前盤查的過程中，許男顯得忐忑不安，警方暖心詢問許翁要前往何處、找尋何人，他不僅答不出來，更連員警詢問其年籍資料時都支吾其詞，僅不斷向警方表示他不需要協助後便又急忙要離去，讓警方直覺更加可疑，鍥而不捨地追問下，他才拿出身上口袋內一張影印的身分證件予警方。

經以警用電腦查詢許男並無通緝犯身分，郭巡佐便再請值班人員協助查詢先前有無失蹤紀錄，果真發現許男於去年（12）月上旬便有走失紀錄，員警立即聯絡上其黃姓妻子，黃女在接到警方電話後才得知老公出門後竟又不小心走失了，除了不斷向員警表達感謝之意外，也立刻趕到派出所接回老公。

黃女向警方表示，其先生因記憶退化，經常外出後便忘記回家的路，因此，除了替他影印了個人證件放身上，更在他的手機貼上自己的電話，沒想到身上就算有證件，許男卻還是四處詢問路人回家的路，也因為自己上月份才因走失進了派出所，這次再遇上警方，擔心可能會遭家人責怪，才會拒絕警方協助。

警方呼籲，家中如有長輩年事較高，家人應隨時注意其身體狀況，並盡量避免讓家中年長者獨自外出，如其有記憶衰退情形，更可在其衣物繡上姓名、聯絡電話等資料，或是配戴愛心手鍊，避免是類情形再次發生。

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