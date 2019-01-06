把娃娃機當提款機 竊賊破壞機台竊零錢被逮

2019-01-06 10:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓無業男子，見時下流行的娃娃機店幾乎無人看顧，近日趁著店內無人之際，拿出工具撬開機板，取走機台零錢，讓機台主損失慘重。基隆市警三分局鎖定犯嫌樣貌後，請警員熟記。本月2日巡邏警員發現吳男蹤跡，將他逮捕到案，訊後依竊盜、毀損等罪，將他函送基隆地檢署法辦。

基隆市七堵區近日許多娃娃機店台主發現機台遭人破壞，裡面的零錢也被人取走，拿著店內監視器畫面，前往警察局報案，警方鎖定吳姓犯嫌涉有重嫌，並將其照片傳給轄區警員，請警員熟記。

七堵所副所長吳文成、警員林秉毅巡邏時，發現一名男子形跡可疑並符合吳姓竊嫌特徵，立刻向前盤查。而該名男子身上竟有大批10元銅板，令警員更加懷疑，經比對後，確定男子就是吳姓竊嫌便將他帶回偵訊。

吳男被逮後宣稱，身上的零錢是從自家撲滿取出，並非偷來，但警方並未採信他的供詞，且先前拍攝到他多次行竊的畫面，證據確鑿；吳男才改口承認自己因為罹患胃癌第三期，缺錢花用才會犯案，警訊後將他函送法辦。

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