逼姦妙齡女員工致墮胎 6旬色老闆還嘴賤指她神經有問題

2019-01-06 10:15

〔記者王俊忠／台南報導〕相差40歲之多、竟還硬上！

在嘉義縣開店的6旬許姓男子，2016年喝酒醉後要僱用的20餘歲女員工小芳開車載他回家，途中，許男竟把小芳推到副駕駛座、把車開到摩鐵對小芳強迫性侵得逞。事後，許男還告訴其他同仁說「小芳神經有問題」。小芳為此墮胎、萌生尋短念頭，提告向許老闆求償60萬元。

由於小芳已經刑事訴訟、獲得國家給付20萬元犯罪被害人補償金，台南高分院法官判這名色老闆須賠40萬元給小芳定讞，不得上訴。

判決指出，許姓老闆在嘉義縣經營商店，被害的小芳是許老闆僱用的女員工，2016年6月19日晚間，許男請另1位女員工打電話給小芳說「老闆喝酒醉了，要小芳開車載老闆回家」。

小芳即於當天深夜11點許開車到店裡搭載許男，許男先要求小芳開到嘉義市，途中改稱要回店裡，接著，許男下車把小芳推到副駕駛座，並由許開車載小芳到太保市1家汽車旅館。許男威脅小芳說「如小芳不從，要對小芳及其親友不利，讓小芳無法在店裡生存」。

小芳受此威脅、心生畏懼，被迫與相差約40歲的老闆發生性關係。同年6月底，小芳把遭老闆性侵一事告知楊姓店長。7月間，許男在嘉義縣的店裡向小芳的黃姓男友人說「小芳神經有問題，不要跟她走太近，小芳會在背後說黃男與其妻子的壞話」；許男也向楊姓店長說，小芳神經有問題。

小芳因為受不了自己貞操權與名譽權遭到老闆侵害，使得她婚姻受創、失眠、有心理創傷，無法有正常社交等問題，向許男求償60萬元精神慰撫金。

  • 台南高分院判逼姦妙齡女員工的許姓老闆要賠償四十萬元給女員工定讞。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南高分院判逼姦妙齡女員工的許姓老闆要賠償四十萬元給女員工定讞。（資料照，記者王俊忠攝）

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