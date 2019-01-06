逼姦妙齡女員工致墮胎 6旬色老闆還嘴賤指她神經有問題

2019-01-06 10:15

〔記者王俊忠／台南報導〕相差40歲之多、竟還硬上！

在嘉義縣開店的6旬許姓男子，2016年喝酒醉後要僱用的20餘歲女員工小芳開車載他回家，途中，許男竟把小芳推到副駕駛座、把車開到摩鐵對小芳強迫性侵得逞。事後，許男還告訴其他同仁說「小芳神經有問題」。小芳為此墮胎、萌生尋短念頭，提告向許老闆求償60萬元。

由於小芳已經刑事訴訟、獲得國家給付20萬元犯罪被害人補償金，台南高分院法官判這名色老闆須賠40萬元給小芳定讞，不得上訴。

判決指出，許姓老闆在嘉義縣經營商店，被害的小芳是許老闆僱用的女員工，2016年6月19日晚間，許男請另1位女員工打電話給小芳說「老闆喝酒醉了，要小芳開車載老闆回家」。

小芳即於當天深夜11點許開車到店裡搭載許男，許男先要求小芳開到嘉義市，途中改稱要回店裡，接著，許男下車把小芳推到副駕駛座，並由許開車載小芳到太保市1家汽車旅館。許男威脅小芳說「如小芳不從，要對小芳及其親友不利，讓小芳無法在店裡生存」。

小芳受此威脅、心生畏懼，被迫與相差約40歲的老闆發生性關係。同年6月底，小芳把遭老闆性侵一事告知楊姓店長。7月間，許男在嘉義縣的店裡向小芳的黃姓男友人說「小芳神經有問題，不要跟她走太近，小芳會在背後說黃男與其妻子的壞話」；許男也向楊姓店長說，小芳神經有問題。

小芳因為受不了自己貞操權與名譽權遭到老闆侵害，使得她婚姻受創、失眠、有心理創傷，無法有正常社交等問題，向許男求償60萬元精神慰撫金。

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