5男1女逃逸外勞窩藏大樓 房東開門嚇傻

2019-01-06 09:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓分局破獲一處逃逸外勞處所，大樓窩藏6男1女外籍人士，只有一人剛合法入境，經清查均非近期外籍觀光旅客脫逃之觀宏專案對象，房東被警方通知到場，才知出租的房子擠了這麼逃逸外勞，全案依入出國及移民法移送移民署高雄專勤隊處理。

警方4日接獲民眾報案，稱其有外籍人士藏匿於旗楠路某處巷弄內大樓屋內，經警方到場敲門，該屋內有人開門，因看見警方後，原先屋內人分別急速逃竄於所住房間內反鎖，警方通知屋主及鎖匠協助打開房門，順利揪出躲藏在房間內的6男1女外籍人士。

屋主表示，皆不認識這些人，只知道租給一名越南籍女子，經初步清查，其中5男1女逾期停留，且四處打零工維生，均持觀光簽證入境，唯一一位未逾期停留對象為其中一名逃逸外勞的哥哥，他表示，要來探訪弟弟而已。

有鑑於近日發生外籍人士藉團體旅遊觀光來台，入境後脫逃事件頻傳，楠梓分局分局長陳錦坤表示，維持公共秩序、守護民眾安全乃是警方的重要職責，請民眾隨時留意周邊人、事、物，如有發現可疑人士，盡速撥打110與警方聯繫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/