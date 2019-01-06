神樹擋煞？139線摔車卡路樹逃過一劫

2019-01-06 09:17

〔記者湯世名／彰化報導〕神樹護體？1名21歲林姓男子昨天下午騎機車行經彰化市139線22K彎道時，突然失控摔車滑行10多公尺，衝撞護欄後再反彈撞擊路樹，整輛車竟不偏不倚的「卡」在樹幹裡，林男也因此減緩速度，並未反彈到車道上，僅受輕傷，到場處理的員警直呼：「命大！」否則很可能會往來車輛輾壓。消息傳出有網友稱：「路祭終於見效！」還有人說是「神樹擋煞」救了林男一命。

這起車禍事故發生在昨天下午3時30分左右，林姓男子騎機車沿139線大彰路南投往彰化市方向行駛，行經22K處彎道時，整輛車突然失控翻覆並往前滑行10多公尺，由於撞擊力道強烈，機車先衝撞路旁護欄，再往車道方向反彈，撞擊到其中一棵路樹，離奇的是，整輛機車車身不偏不倚卡在路樹樹幹裡，機車嚴重毀損，林男則因減緩衝擊力道，倒在草堆中，僅雙膝受傷。

據報到場處理事故的彰化警分局員警，看到該輛機車竟直接「卡」在路樹裡時直呼離奇，員警並發現從彎道到撞擊點沿線路面有一道擦痕，研判該輛機車從過彎後即失控翻覆，是否與車速過快、路面碎石、車輛本身故障或操控問題等原因而肇事，還要進一步釐清。

機車卡路樹的照片被PO上網，引發民眾熱烈討論，有人強調139線大小事故不斷，機車過彎一旦有壓車行為，很容易因失控而摔車，另有人直呼林男「命大」，以當時車流量之大，萬一機車撞擊護欄連人帶車反彈到車道上，極容易又被後方車輛輾壓造成二次傷害。另也有民眾以宗教方面來看，認為之前辦「路祭」見效，這棵「神樹」為機車騎士「擋煞」，未造成更嚴重傷害。

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