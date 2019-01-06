租屋給「割腕房客」房東打開門驚見套房變「鬼屋」

2019-01-06 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名40歲的新手房東在前年年底將台北市中山區1處大樓套房租給1名25歲的吳姓女子，不料吳女經常拖延租金，還以車禍、墮胎為由欠租，甚至傳給房東「割腕照」，房東害怕房子變凶宅，報警想將房子收回，房東在吳女親友出面後進入屋內後，讓他驚呼「跟鬼屋沒兩樣」！

根據《蘋果日報》報導，房東表示當初和吳女簽下租屋條約，約定屋內不得抽菸、吸毒、養寵物或當二房東，去年7月初時，房東因許久聯絡不到吳女，到租屋處敲門時應門的竟是一對陌生男女，對方僅是「借住」，當時便讓她感覺有異，結果吳女自此失去聯繫，直到11月吳女才傳來割腕照片，讓房東嚇傻趕緊報警，事後則是順利解約取回房子。

房東指出，進到出租給吳女的租屋處，因吳女積欠水電費遭斷水斷電，浴室變得十分髒臭，套房內小冰箱打開則是惡臭難聞，內有多瓶過期調味料、飲料，房內地上則是不滿亂丟的垃圾、男用內褲、保險套外包裝、打火機、菸蒂。另外，床墊上有多處不明血漬，臥床鋼架還疑似被利器斬斷，使得整個床架搖搖欲墜。

房東無奈地說，原本想將這套房的租金拿來當做理財運用，沒想到當房東才1年不到，竟然遇上「恐怖房客」，估計載運不堪使用的家具、添購新家具，加上復水復電、重新粉刷費用和欠租租金，至少損失6萬元以上。

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