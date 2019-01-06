綑綁母女劫財色！狡猾工廠老闆 用雨衣故佈疑陣反露餡

2019-01-06 00:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林母女遭熟識的丁姓車友夥同越勞范俊泰，持複製鑰匙侵入住宅，以布蓋頭、強脫衣褲只剩褻衣，還猥褻逞慾，丁嫌為免遭認出，全程以越勞手機打字要求交出財物，甚至到醫院、家中慰問受害戶母親、女兒，其實是要打探是否遭鎖定。被害婦人得知是熟識的丁嫌犯案，大表不敢相信，丁嫌也對母女道歉，但否認猥褻、意圖性侵，辯稱犯案時良心發現，得手提款卡、密碼也沒去取款。最後丁嫌聲押、范嫌5萬交保。

丁嫌到案後，供稱騎腳踏車結識黃婦一家，近來因工廠經營不善，積欠貨款，他認為黃婦丈夫當廠長、全家人都在上班，應該有積蓄，他曾嘗試向黃婦周轉，但不了了之。一個月前，丁嫌向黃婦丈夫借機車，暗中盜拷家中鑰匙，預謀犯案；犯案前，還到萊爾富超商打電話到黃家，確認沒人侵入犯案。

警方調查，受害戶一家4口住在新北市樹林區，中年母親與女兒白天上班，父親、兒子因工作之故較晚回家。2日下午4點21分，分穿黑色、粉紅色雨衣，戴安全帽、口罩、手套的雙盜，一路用鑰匙從公寓大門進入4樓受害戶，母親下午5點20分、女兒晚間7點40分回家，先後遭雙煞以涼被蓋頭、脫去衣褲綑綁，意圖性侵但遭頑抗，改為摸胸、下體猥褻，其中一嫌晚間8點10分離去，另嫌直到晚間11點10分才離去，僅得手6000元。

主嫌丁男為躲避查緝，故佈疑陣，要越勞范俊泰離開時，穿上他來程時穿上的黑色雨衣，帶上紅色雨衣離去丟棄，原以為天衣無縫，未料警方過濾監視器時，發現越勞抱著的紅色雨衣下擺反光條閃爍，警方據此特徵，回溯來程影像，發現一名身型瘦小男子穿紅色雨衣，與另名穿著黑色雨衣男子步行前來，再回追到兩人共乘電動機車、換車，越勞范俊泰從丁嫌經營的塑膠工廠出發，警方因而鎖定丁嫌與越勞涉案，進而偵破全案。

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